Ustioni al volto, corsa per salvare un ragazzo.

Durante la notte di San Silvestro, un ragazzo ha subito ustioni al volto in seguito a un incidente durante i festeggiamenti con i fuochi artificiali. L’evento si inserisce nel bilancio dei feriti di questa notte, caratterizzata dalla tradizionale voglia di festeggiare il nuovo anno con spettacoli pirotecnici. La corsa per salvare il giovane è stata immediata, sottolineando l’importanza di prestare attenzione e adottare misure di sicurezza durante i festeggiamenti.

C’è un ustionato nel bilancio dei feriti nella notte di San Silvestro. La notte più lunga che allo scoccare della mezzanotte ha regalato a tutti lo spettacolo dei fuochi artificiali nelle piazze dove si è fatto festa. Con in testa il capoluogo e la piazza del Comune palcoscenico del concerto di Nada e dj set a go go. Un mare di folla davanti al palco e fino sulle gradinate del Duomo ha ballato e salutato il nuovo anno. Festeggiamenti in tutte le vallate. Ma c’è stato anche il Capodanno alternativo di chi ha atteso la mezzanotte nel silenzio e nel raccoglimento dell’eremo di Camaldoli con la tradizionale fiaccolata e al Santuario della Verna che si prepara a vivere un altro anno nel segno di Francesco: il 2026 segna l’ottavo centenario della morte del santo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

