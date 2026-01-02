Ustionati trasferiti al Niguarda | le condizioni Tajani | Difficile riconoscere le vittime sono carbonizzate

Tre giovani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana sono stati trasferiti all’ospedale Niguarda di Milano, dove le loro condizioni rimangono gravi ma stabili. Le ustioni sono di entità severa, rendendo difficile l’identificazione delle vittime, come ha commentato Tajani, sottolineando la gravità della situazione. La vicenda continua ad essere oggetto di attenzione e approfondimento.

Restano gravi ma stabili le condizioni dei tre giovani coinvolti nella tragedia di Crans-Montana, in Svizzera, trasferiti nella serata di ieri all'ospedale Niguarda di Milano. Si tratta di una donna di circa trent'anni e di due ragazzi di sedici anni, arrivati in elicottero uno dopo l'altro nell'arco di circa mezz'ora e immediatamente presi in carico dalle équipe di emergenza. Ustioni di diversa gravità, nessun trauma da scoppio. Secondo quanto riferito dal direttore del Centro ustioni del Niguarda Filippo Galbiati, uno dei pazienti presenta ustioni più profonde ed estese, mentre negli altri due le lesioni risultano meno gravi e più superficiali.

