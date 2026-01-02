Usa | Scalfarotto ' Mamdani colpisce comunità ebraica preoccupante'

Secondo le dichiarazioni di Scalfarotto, l’attacco di Mamdani alla comunità ebraica è preoccupante. Mamdani aveva inoltre promesso servizi come trasporti gratuiti e supermercati comunali, suscitando attenzione sulle sue intenzioni e sulla sicurezza delle comunità coinvolte. La situazione richiede attenzione e chiarezza per comprendere le reali implicazioni di tali dichiarazioni e promesse.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - "Mamdani aveva promesso trasporti gratis per tutti e supermercati comunali. Il suo primissimo atto da sindaco di New York è stato invece indebolire le misure contro l'antisemitismo, revocando la definizione dell'IHRA, l'ordine contro il boicottaggio di Israele e un ordine che rafforzava la sicurezza attorno alle sinagoghe". Lo scrive sui social Ivan Scalfarotto, senatore e responsabile Esteri di Italia Viva. "Non mi pare un grande inizio. È un segnale preoccupante: per una certa sinistra, colpire in modo selettivo la comunità ebraica sembra contare più delle politiche sociali con cui si sono vinte le elezioni", conclude.

