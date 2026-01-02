Usa | Israele ' Mamdani fomenta antisemitismo'

Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha suscitato polemiche dopo aver deciso di eliminare la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto e di revocare le restrizioni al boicottaggio di Israele. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla promozione di atteggiamenti antisemiti, alimentando un dibattito sulla tutela della memoria storica e sul rispetto delle comunità ebraiche.

Israele, Mamdani è chiaro pericolo per comunità ebraica Ny - Il console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis attacca il principale candidato democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani nel giorno del voto nella Grande Mela. ansa.it

Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco socialista a New York contro Andrew Cuomo - Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del ... lastampa.it

Con un atto di enorme coerenza e coraggio, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha fatto una cosa semplice e potentissima, nel suo primo giorno di mandato. Ha cancellato una serie di ordini esecutivi a sostegno d’Israele firmati all’ultimo minuto dal suo p - facebook.com facebook

Mamdani nomina un avvocato anti-Israele come capo consulente legale di New York x.com

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.