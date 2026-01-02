Usa | Israele ' Mamdani fomenta antisemitismo'
Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, ha suscitato polemiche dopo aver deciso di eliminare la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto e di revocare le restrizioni al boicottaggio di Israele. Questa decisione ha sollevato preoccupazioni riguardo alla promozione di atteggiamenti antisemiti, alimentando un dibattito sulla tutela della memoria storica e sul rispetto delle comunità ebraiche.
Tel Aviv, 2 gen. (Adnkronos) - Il sindaco di New York, Zohran Mamdani, fomenta l'antisemitismo dopo che, nel suo primo giorno in carica, ha deciso di abolire la definizione di antisemitismo dell'Alleanza internazionale per la memoria dell'Olocausto (Ihra) e di revocare le restrizioni al boicottaggio di Israele. Lo ha scritto su X il ministero degli Esteri israeliano, definendo tali misure "irresponsabili" e pericolose, e aggiungendo che "questa non è leadership. È benzina antisemita sul fuoco". 🔗 Leggi su Iltempo.it
Leggi anche: L’ADL dichiara guerra al sindaco Mamdani: nasce il “Mamdani Monitor” e la linea telefonica per segnalare l’antisemitismo
Leggi anche: Elezioni New York, Mamdani nuovo sindaco con il 51,2% dei voti, oltre 10 punti di distacco su Cuomo: la svolta "anti-imperialismo Usa e Israele"
Media, 'Mamdani revoca la definizione Ihra di antisemitismo'. Israele: 'Getta benzina sul fuoco' - In uno dei suoi primi atti in carica il neosindaco di New York Zohran Mamdani ha revocato una definizione di antisemitismo che includeva alcune forme di critica a Israele, in un netto rifiuto dei decr ... ansa.it
Israele, Mamdani è chiaro pericolo per comunità ebraica Ny - Il console generale di Israele a New York ed ex ministro del Likud Ofir Akunis attacca il principale candidato democratico a sindaco di New York Zohran Mamdani nel giorno del voto nella Grande Mela. ansa.it
Chi è Zohran Mamdani, il candidato sindaco socialista a New York contro Andrew Cuomo - Lo ha scritto su Truth Social il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, parlando del ... lastampa.it
Con un atto di enorme coerenza e coraggio, il sindaco di New York Zohran Mamdani ha fatto una cosa semplice e potentissima, nel suo primo giorno di mandato. Ha cancellato una serie di ordini esecutivi a sostegno d’Israele firmati all’ultimo minuto dal suo p - facebook.com facebook
Mamdani nomina un avvocato anti-Israele come capo consulente legale di New York x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.