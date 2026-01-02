Usa | Gasparri ' preoccupante esordio del nuovo sindaco New York Mamdani'

Il nuovo sindaco di New York, Mamdani, ha suscitato preoccupazione con il suo esordio, caratterizzato da dichiarazioni che includono giuramenti sul Corano, appelli all'economia collettiva e critiche all'economia privata. Inoltre, ha rivisto le sue posizioni contro l'antisemitismo, suscitando attenzione e interrogativi sulla sua linea politica. La sua presa di posizione desta interesse e richiede un'attenta valutazione delle implicazioni future per la città.

Roma, 2 gen. (Adnkronos) - “Giura sul Corano, inneggia all'economia collettiva e attacca l'economia privata, ma soprattutto rivede le dichiarazioni di principio contro l'antisemitismo: è davvero preoccupante l'esordio del nuovo sindaco di New York, Mamdani". Lo dichiara il presidente dei senatori di FI, Maurizio Gasparri. "Pensare che una delle metropoli del mondo occidentale e democratico sia in queste mani fa davvero riflettere. L'Occidente, doverosamente, garantisce la libertà di culto a tutti. Ma una lettura non condivisibile da parte di certi islamici induce a riflettere soprattutto sul contrasto all'antisemitismo, l'odio verso gli ebrei si sta riproponendo in varie parti del mondo. 🔗 Leggi su Iltempo.it

