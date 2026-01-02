Usa altre frodi sui fondi ai migranti

Recenti casi di frodi sui fondi destinati ai migranti sono emersi in diverse stati statunitensi, tra cui Minnesota, Ohio, California e Nebraska. L’attenzione si concentra sulle truffe e sulle pratiche illecite legate alla gestione di tali risorse. Donald Trump ha annunciato misure dure, come la revoca della cittadinanza e il rimpatrio per i responsabili delle frodi. La situazione evidenzia le sfide nella gestione degli aiuti e la necessità di controlli più rigorosi.

Dopo il Minnesota lo scandalo si allarga in Ohio, California e Nebraska. Donald Trump: «Toglierò la cittadinanza ai truffatori e li rimanderò nei loro Paesi d’origine». Le notizie che arrivano di continuo dallo Stato del Minnesota mostrano un quadro di eccezionale gravità. Le autorità federali hanno individuato almeno tre reti criminali distinte, tutte impegnate nello sfruttamento sistematico dei programmi di assistenza pubblica. Il bilancio giudiziario parla chiaro: 59 condanne in sede federale, 86 persone incriminate e una sottrazione di risorse ai contribuenti che supera il miliardo di dollari. 🔗 Leggi su Laverita.info

