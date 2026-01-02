Usa abbattute le tariffe sulla pasta e rinviate di un anno quelle sui mobili

A partire dal 2026, l’industria agroalimentare e dei mobili italiani beneficia di una riduzione significativa delle tariffe statunitensi. La tassa sulle importazioni di alcune marche alimentari è diminuita dal 91% al circa il 9%, mentre le tariffe sui mobili sono state rinviate di un anno. Queste misure rappresentano un’opportunità importante per il settore, favorendo un miglioramento delle esportazioni e una maggiore competitività sul mercato internazionale.

La tassa americana sull'import di alcune marche alimentari cala dal 91% a circa il 9%. Il 2026 inizia con una buona notizia per l'industria agroalimentare e quella dei mobili italiani. I dazi imposti dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, sulle importazioni hanno messo a dura prova il Made in Italy soprattutto in quei settori maggiormente esposti oltre oceano. Ora il cambio di passo, grazie a un lavoro ininterrotto di diplomazia svolto dal ministero degli Esteri. Il Dipartimento del Commercio degli Stati Uniti ha reso noto in anticipo rispetto alla conclusione dell'indagine attesa per l'11 marzo, che in base alle analisi fatte nel frattempo, le aliquote dei dazi fissate in via provvisoria il 4 settembre verranno ridotte.

