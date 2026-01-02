Us Grosseto in mani solide Tifosi difendetela
L'Us Grosseto rappresenta una comunità forte e unita. Il patron Giovanni Lamioni rivolge un ringraziamento ai tifosi biancorossi, riconoscendo il loro ruolo come veri amici del Grifone. È fondamentale mantenere un supporto solido e responsabile, contribuendo a rafforzare la squadra e garantire un futuro stabile. La dedizione e la passione dei tifosi sono il patrimonio più prezioso di questa società, in mani sicure con il loro sostegno.
GROSSETO Il patron dell’ Us Grosseto, Giovanni Lamioni (foto) ai tifosi; "Tifosi biancorossi, amici veri del Grifone, ci tengo a dirvi grazie. Grazie per la passione, per l’affetto, per quella vicinanza che sento ogni singolo giorno e che per me è energia pura. Siete voi che mi ricordate sempre perché vale la pena lottare: per una città, per una maglia, per un sogno condiviso. Voglio che sia chiaro un punto: il Grosseto è in mani solide. La nostra è una proprietà forte, una società strutturata, con idee, visione e coraggio. Non siamo qui per partecipare: siamo qui per vincere. E vogliamo farlo adesso e ancora, perché vincere è un’abitudine. 🔗 Leggi su Lanazione.it
