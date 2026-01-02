Urine scure al risveglio? Non ignorarle e vai subito dal medico | ecco il motivo

Le urine scure al risveglio possono essere un segnale da non sottovalutare. Sebbene talvolta siano legate a cause temporanee, è importante capire quando è necessario consultare un medico. Questo articolo spiega le possibili ragioni dietro questo fenomeno e indica i segnali di allarme che richiedono attenzione professionale, aiutandoti a riconoscere quando è il momento di agire.

Perchè le urine possono essere scure al risveglio? C'è un motivo ed è bene non trascurarlo, ma consultare il medico. L' emoglobinuria parossistica notturna (EPN) è una malattia ematologica rara e complessa che coinvolge le cellule staminali ematopoietiche del midollo osseo, causando una distruzione prematura dei globuli rossi attraverso un meccanismo di emolisi intravascolare. Il nome deriva dalla caratteristica presenza di emoglobina nelle urine (emoglobinuria), particolarmente evidente al risveglio mattutino, sebbene l'emolisi possa manifestarsi in qualsiasi momento della giornata. L'EPN interessa principalmente adulti tra i 30 e i 45 anni, con incidenza simile tra uomini e donne.

