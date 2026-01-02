Uomo violentato con un bastone La trappola di due giovani in un luogo isolato | violenza sessuale aggravata

Un uomo è stato aggredito e violentato con un bastone da due giovani in un luogo isolato, nell’ambito di una vicenda legata a un debito di droga. L’episodio, che configura violenza sessuale aggravata e aggressione, è attualmente oggetto di indagine. Le autorità stanno approfondendo i fatti per fare chiarezza sulla dinamica e sulle responsabilità.

Un uomo è stato picchiato e anche violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga, secondo le accuse emerse finora. Una vicenda terribile che ha visto come vittima un 33enne. I carabinieri hanno arrestato un 18enne e sottoposto a fermo un 22enne. Le accuse sono pesanti: spaccio di.

TIVOLI – Violentato con un bastone per un debito di droga: arrestati due pusher italiani - Gli hanno dato appuntamento con la scusa di un incontro chiarificatore, in realtà era una trappola.

Roma - Un uomo è stato picchiato e anche violentato con un bastone da due giovani per un debito di droga. Una vicenda terribile che ha visto come vittima un 33enne. I carabinieri hanno arrestato un 18enne e sottoposto a fermo un 22enne.

