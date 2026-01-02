Uomini e Donne e Amici tornano dopo la Befana | la data di quando vanno in onda a gennaio 2026
Uomini e Donne e Amici riprendono la loro programmazione su Canale 5 dopo la pausa natalizia. La ripresa delle trasmissioni è prevista per mercoledì 7 gennaio 2026, segnando il ritorno delle storie sentimentali e delle sfide tra i protagonisti dei due programmi di Maria De Filippi. La nuova stagione si apre con l’obiettivo di continuare a intrattenere e coinvolgere il pubblico, rispettando il calendario ufficiale di ripresa.
Uomini e Donne e Amici tornano in onda su Canale 5 dopo la Befana. La pausa natalizia si interrompe mercoledì 7 gennaio 2026, giorno in cui ripartono le storie sentimentali e le sfide per i protagonisti dei programmi di Maria De Filippi.
