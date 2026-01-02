UNOMATTINA | DANIELA FEROLLA SUPERA IL 26% DI SHARE NELLA MATTINA DI RAI1

Unomattina, il tradizionale programma mattutino di Rai1, si conferma tra i più seguiti del daytime. Questa edizione, condotta con professionalità da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, ha ottenuto un ascolto del 26% di share, dimostrando la solidità e l’apprezzamento del pubblico. Un esempio di informazione e intrattenimento di qualità, capace di accompagnare gli spettatori ogni mattina con sobrietà e attenzione.

Grande protagonista del daytime mattutino di Rai1 è Unomattina, lo storico contenitore, in quest'edizione condotto con grande garbo e eleganza da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Nella puntata in onda ieri 1 gennaio 2026, condotta in solitaria da Daniela Ferolla, il contenitore mattutino registra un nuovo record di ascolti: 1.391.000 telespettatori con il 26,30% di share. Super conferma di fidelizzazione e seguito per il programma anche in un giorno di festa così importante.

