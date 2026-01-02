UNOMATTINA | DANIELA FEROLLA SFIORA IL 26% DI SHARE NELLA MATTINA DI RAI1

Unomattina, il tradizionale programma mattutino di Rai1 condotto da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla, continua a distinguersi nel panorama televisivo. La trasmissione, nota per il suo stile sobrio e professionale, affronta quotidianamente temi di attualità, cultura e lifestyle, mantenendo un pubblico fedele e attento. La recente performance di Daniela Ferolla ha sfiorato il 26% di share, confermando il ruolo di rilievo di questa fascia oraria nel panorama televisivo italiano.

Grande protagonista del daytime mattutino di Rai1 è Unomattina, lo storico contenitore, in quest'edizione condotto con grande garbo e eleganza da Massimiliano Ossini e Daniela Ferolla. Nella puntata in onda ieri 1 gennaio 2026, condotta in solitaria da Daniela Ferolla, il contenitore mattutino registra un nuovo record di ascolti: 1.391.000 telespettatori con il 26,30% di share. Super conferma di fidelizzazione e seguito per il programma anche in un giorno di festa così importante.

