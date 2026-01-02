Università di Firenze riaprono i bandi per alcuni corsi a numero programmato locale

L'Università di Firenze annuncia la riapertura dei bandi per alcuni corsi a numero programmato locale, offrendo nuove opportunità agli studenti che hanno partecipato al semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e altri corsi affini, ma non hanno ottenuto una posizione utile nelle graduatorie. Questa iniziativa mira a facilitare il proseguimento degli studi, garantendo alternative accessibili e trasparenti per tutti gli interessati.

