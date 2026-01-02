Università di Firenze riaprono i bandi per alcuni corsi a numero programmato locale
L'Università di Firenze annuncia la riapertura dei bandi per alcuni corsi a numero programmato locale, offrendo nuove opportunità agli studenti che hanno partecipato al semestre aperto per Medicina, Odontoiatria e altri corsi affini, ma non hanno ottenuto una posizione utile nelle graduatorie. Questa iniziativa mira a facilitare il proseguimento degli studi, garantendo alternative accessibili e trasparenti per tutti gli interessati.
L’Università di Firenze è all'opera per offrire agli studenti che hanno partecipato al semestre aperto per l’accesso a Medicina, Odontoiatria e corsi affini ma che non si sono collocati in posizione utile nelle graduatorie, solide alternative per proseguire il proprio percorso universitario senza. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it
Leggi anche: Università di Firenze, il 19 gennaio riaprono i bandi per i corsi a numero programmato
Leggi anche: Università di Firenze, proroga per immatricolazioni e trasferimenti ai corsi ad accesso libero. Scadenza fissata al 6 marzo
Università di Firenze il 19 gennaio riaprono i bandi per i corsi a numero programmato.
Ateneo di Firenze riapre bandi per alcuni corsi a numero programmato - L'iniziativa mira a garantire la continuità del percorso accademico agli studenti del semestre apert ... ansa.it
Università di Firenze, Semestre aperto medicina: riaprono i bandi per 8 corsi a numero programmato - L’Università di Firenze riapre i bandi per alcuni corsi a numero programmato locale per gli studenti non entrati in graduatoria. 055firenze.it
Caos Medicina, l'Università di Firenze riapre i bandi per otto corsi a numero chiuso - Inoltre, per quelli ad accesso libero l’iscrizione sarà consentita fino al 6 marzo, senza il pagamento di ... corrierefiorentino.corriere.it
Università degli Studi di Firenze - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.