Università Cattolica rinnovato il Cda per il prossimo quadriennio

L’Università Cattolica del Sacro Cuore ha annunciato la nuova composizione del Consiglio di amministrazione, che guiderà l’ateneo nel prossimo quadriennio. La scelta del nuovo Cda riflette l’impegno dell’ateneo nel garantire stabilità e continuità nelle sue attività, mantenendo un focus sull’eccellenza accademica e sulla crescita istituzionale. La nomina si inserisce nel percorso di rafforzamento e sviluppo della struttura amministrativa dell’università.

L'Università Cattolica del Sacro Cuore ha definito la nuova composizione del Consiglio di amministrazione, che resterà in carica per il prossimo quadriennio. Tra gli elementi di maggiore novità figura, per la prima volta, la presenza di un componente scelto direttamente dagli studenti: si tratta di Andrea Rovati. Alla guida del CdA è confermata la rettrice Elena Beccalli. L'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori, ente fondatore dell'Ateneo, ha nominato dieci membri: Francesca Bazoli, Matteo Giuseppe Cabassi, Carlo Cimbri, Carlo Maria Gallucci Calabrese, Sergio Gatti, Giacomo Renato Ghisani, Giorgio Gobbi, Victor Massiah, Salvatore Nastasi e Nando Pagnoncelli.

