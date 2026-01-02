United Rugby Championship per Benetton e Zebre doppia sfida scozzeze

Questo fine settimana, prima della pausa per le competizioni europee, si svolge l’ultimo turno dell’United Rugby Championship. Per Benetton Treviso e Zebre Parma si tratta di una doppia sfida contro le squadre scozzesi, un’occasione importante per consolidare le proprie posizioni in classifica e mantenere vive le ambizioni stagionali. Un appuntamento cruciale che potrebbe influire sul proseguo del campionato delle due squadre italiane.

Ultimo turno dell'United Rugby Championship questo weekend prima della pausa per le coppe europee di rugby e per la Benetton Treviso e le Zebre Parma si prospetta in una doppia sfida contro i team scozzesi, in un turno molto importante soprattutto per le ambizioni dei biancoverdi veneti. La Benetton Treviso, reduce dai due successi nei derby contro le Zebre, ospiterà sabato alle 18.30 allo stadio Monigo l'Edimburgo, in quello che è un vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. I veneti attualmente sono settimi con 18 punti in classifica, mentre gli scozzesi seguono in undicesima posizione, con 13 punti ma un match da recuperare.

