Per la United Cup 2026, l’Italia è inserita nel Gruppo C, dove sfiderà Francia e Svizzera alla RAC Arena di Perth. Se gli azzurri supereranno la fase a gironi, accederanno ai quarti di finale sempre a Perth, prima di spostarsi a Sydney per semifinali e finali. Questa è la possibile evoluzione del percorso della squadra italiana in questa competizione internazionale di tennis.

L’ Italia giocherà nel Gruppo C la prima fase della United Cup 2026 di tennis: gli azzurri, alla RAC Arena di Perth, affronteranno Francia e Svizzera, e nel caso in cui dovessero passare il turno giocherebbero i quarti di finale nella stessa città prima di trasferirsi, eventualmente, a Sydney per semifinali e finali. Sia a Perth che a Sydney passeranno ai quarti di finale le vincitrici dei sei gironi (tre per città) più le due migliori seconde (una per città): in caso di passaggio del turno come miglior seconda di Perth, l’Italia affronterebbe nei quarti di finale la vincente del Gruppo A, con Stati Uniti, Spagna ed Argentina. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Cup 2026: il possibile tabellone dell’Italia se superasse la fase a gironi

Leggi anche: Calendario United Cup 2026: orari giorno per giorno, programma, tv, streaming, tabellone dai gironi alla finale

Leggi anche: United Cup 2026: calendario e tabellone dell’Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

United Cup 2026: chi parteciperà? Le rose delle squadre e le favorite dei singoli gironi; L'Italtennis alla United Cup per vincere ancora: Insieme stiamo bene. L'azzurro ci dona; United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli.

United Cup 2026: il possibile tabellone dell’Italia se superasse la fase a gironi - L'Italia giocherà nel Gruppo C la prima fase della United Cup 2026 di tennis: gli azzurri, alla RAC Arena di Perth, affronteranno Francia e Svizzera, e ... oasport.it