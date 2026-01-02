United Cup 2026 il doppio misto Errani Vavassori riprende forma E potrebbe risultare decisivo
United Cup 2026 si avvicina, con il ritorno del doppio misto Errani/Vavassori. Dopo aver partecipato a New York, i due giocatori hanno contribuito a ridare valore a questa disciplina, spesso messa in ombra. La loro collaborazione potrebbe rivelarsi determinante per il successo del torneo, offrendo un esempio di impegno e competizione nel panorama internazionale del tennis.
Avevamo lasciato il doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori a New York. Ce l’avevano fatta a ridare dignità, assieme, a un format assurdo sperimentato su due giorni e che voleva attrarre, per buona misura, i migliori giocatori anche prima del torneo, nella settimana normalmente dedicata alle qualificazioni. Un esperimento che, per assurdo, sembrerebbe prossimo a essere confermato anche alle prossime Olimpiadi di Los Angeles, sebbene le stroncature non siano mancate. Com’è come non è, Errani e Vavassori erano entrati come veri e propri portabandiera non solo dell’Italia, ma anche di tutto il doppio in quanto tale. 🔗 Leggi su Oasport.it
Leggi anche: United Cup 2026, i partecipanti dell’Italia: Paolini e Cobolli i fari, c’è Sara Errani!
Leggi anche: United Cup 2026, chi giocherà per l’Italia? L’anticipazione arriva da Andrea Vavassori
United Cup, Paolini e Cobolli guidano l'Italia: quando e con chi giocano gli azzurri; United Cup 2026: chi parteciperà? Le rose delle squadre e le favorite dei singoli gironi; L'Italtennis alla United Cup per vincere ancora: Insieme stiamo bene. L'azzurro ci dona; United Cup 2026: calendario e tabellone dell'Italia, dove vedere in TV le partite di Paolini e Cobolli.
United Cup 2026, il doppio misto Errani/Vavassori riprende forma. E potrebbe risultare decisivo - Avevamo lasciato il doppio misto formato da Sara Errani e Andrea Vavassori a New York. oasport.it
Su che canale vedere in tv Italia-Svizzera, United Cup 2026: orari singolari e doppio, programma, streaming - La tensione sale, l'adrenalina aumenta e i giocatori non vedono l'ora di scendere in campo per l'esordio ufficiale nella competizione. oasport.it
A che ora e dove vedere Italia-Svizzera in tv: orario, canale e diretta streaming United Cup 2026 - Svizzera, primo match della squadra azzurra in quest'edizione della United Cup 2026. spaziotennis.com
Chi affronterà l’Italia nella United Cup 2026 Il girone degli azzurri: avversari in singolare e doppio - x.com
Il 2026 del TENNIS inizia qui. Dal 2 gennaio prende il via la United Cup 2026, il primo grande evento della nuova stagione ATP e WTA. In Australia, tra Perth e Sydney, 18 nazioni si sfidano in un torneo a squadre miste che unisce singolare maschile, sin - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.