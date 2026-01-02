United Cup 2026 i precedenti tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic Assoluto equilibrio tra l’azzurra e la svizzera

La United Cup 2026 si avvicina, con l’Italia nel girone C insieme a Svizzera e Francia. Tra i protagonisti, Jasmine Paolini e Belinda Bencic si sono affrontate in precedenti incontri, dimostrando un equilibrio tra le due giocatrici. Questa sfida rappresenta un momento importante per il team italiano, che punta a ottenere buoni risultati nel torneo internazionale.

L’Italia, inserita nel girone C con Svizzera e Francia, si avvicina all’esordio nella United Cup 2026. Nell’incontro valevole per la seconda giornata la rappresentativa tricolore affronterà gli elvetici domenica 4 gennaio, l’inizio del match è previsto alle 10:00. La partita di apertura tra Jasmine Paolini e Belinda Bencic potrebbe già indirizzare in maniera chiara l’andamento del confronto. Le due giocatrici si sono già incontrate quattro volte in carriera e il bilancio dei precedenti, 2-2, testimonia una situazione di assoluta parità. Il compito della giocatrice toscana non sarà certamente facile al cospetto di una rivale che, grazie ad un 2025 eccellente, si è riportata a ridosso della Top10. 🔗 Leggi su Oasport.it

