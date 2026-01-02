United Cup 2026 | cos’è come funziona e quando gioca l’Italia Gironi calendario e dove vederla

La United Cup 2026 è un torneo di tennis che si svolge in Australia, coinvolgendo squadre miste di uomini e donne. La competizione combina elementi della Coppa Davis e della Billie Jean King Cup, offrendo un format più breve e televisivo. In questa introduzione, troverete informazioni sul funzionamento, il calendario, i gironi e le modalità di visione, con particolare attenzione alla partecipazione dell’Italia e alle date di svolgimento del torneo.

Il tennis 2026 si apre in Australia con la United Cup, un torneo che unisce spettacolo e competizione "da nazionale" con una formula particolare: squadre miste (uomini e donne insieme) e sfide che ricordano l'atmosfera di Coppa Davis e Billie Jean King Cup, ma in versione più compatta e televisiva. Ecco una guida completa: cos'è la United Cup, regolamento, gironi, Italia, calendario e dove seguirla. Cos'è la United Cup. La United Cup è un torneo internazionale per nazionali miste che si gioca in Australia. Ogni squadra può schierare fino a tre uomini e tre donne e ogni confronto tra nazioni prevede tre match: singolare maschile.

