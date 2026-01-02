Unicredit assume 436 apprendisti Posto per 58 donne vittime di violenza

UniCredit ha annunciato l’assunzione di 436 apprendisti, con una quota dedicata di posti riservati a 58 donne vittime di violenza e ai loro figli, in conformità al protocollo contro la violenza sulle donne siglato da Abi. La misura, valida dal 2026 al 2028, prevede un’assegnazione del 4% delle assunzioni annuali a favore di queste categorie, contribuendo a favorire opportunità di inserimento e sostegno sociale.

LA DECISIONE. Recependo il protocollo contro la violenza sulle donne siglato da Abi a novembre 2025, la banca riserva una quota di assunzioni pari al 4% annuale per il triennio 2026-2028 per le donne vittime di violenza fisica o economica e ai figli di vittime di femminicidio.

UniCredit anuncia una nueva transición generacional: 505 salidas y 494 contrataciones en el trienio 2026-2028. - Nuova staffetta generazionale nel gruppo Unicredit che chiude il 2025 con un accordo sindacale finalizzato a nuove assunzioni e alla piena applicazione del Protocollo Abi a sostegno delle donne vittim ... msn.com

