Unicredit accordo su esodi e nuove assunzioni | al via il turn over 58 posti riservati a donne vittime di violenza

Unicredit ha stipulato un accordo con le organizzazioni sindacali che permette di gestire il turn over, includendo 58 posti riservati a donne vittime di violenza. L'intesa prevede l’accoglimento delle domande di esodo delle lavoratrici e dei lavoratori con finestra pensionistica tra agosto 2030 e gennaio 2031, favorendo così una transizione più equilibrata e sostenibile all’interno dell’istituto.

