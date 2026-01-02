unicef sulla morte di bambini nella striscia di gaza a causa delle rigide condizioni climatiche invernali

Secondo UNICEF, nella Striscia di Gaza, le rigide condizioni climatiche invernali hanno provocato la morte di diversi bambini, tra cui Ata, di 7 anni, e altri almeno cinque nel mese di dicembre. La mancanza di rifugi adeguati aggrava la vulnerabilità dei più giovani di fronte alle intemperie, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire loro protezione e sicurezza durante la stagione fredda.

Oltre a Ata, di 7 anni, almeno altri cinque bambini hanno perso la vita nel mese di dicembre a causa delle condizioni invernali estreme e della mancanza di rifugi sicuri.. “ L’UNICEF è profondamente rattristato dalla tragica morte evitabile di Ata Mai, un bambino di sette anni, annegato il 27 dicembre durante una grave alluvione in un campo improvvisato per sfollati interni a Sudaniyeh, a nord-ovest della di Gaza City, l’ultimo bambino a morire a Gaza a causa delle condizioni invernali estreme e della mancanza di rifugi sicuri. Almeno altri cinque bambini hanno perso la vita nel mese di dicembre dopo essere stati esposti a condizioni così difficili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

