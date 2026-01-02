UNICEF sulla morte di bambini nella Striscia di Gaza a causa delle rigide condizioni climatiche invernali

Da puntomagazine.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Secondo UNICEF, nella Striscia di Gaza, le rigide condizioni climatiche invernali hanno provocato la morte di diversi bambini, tra cui Ata, di 7 anni, e altri almeno cinque nel mese di dicembre. La mancanza di rifugi adeguati aggrava la vulnerabilità dei più giovani di fronte alle intemperie, evidenziando l’urgenza di interventi per garantire loro protezione e sicurezza durante la stagione fredda.

Oltre a Ata, di 7 anni, almeno altri cinque bambini hanno perso la vita nel mese di dicembre a causa delle condizioni invernali estreme e della mancanza di rifugi sicuri.. “ L’UNICEF è profondamente rattristato dalla tragica morte evitabile di Ata Mai, un bambino di sette anni, annegato il 27 dicembre durante una grave alluvione in un campo improvvisato per sfollati interni a Sudaniyeh, a nord-ovest della di Gaza City, l’ultimo bambino a morire a Gaza a causa delle condizioni invernali estreme e della mancanza di rifugi sicuri.  Almeno altri cinque bambini hanno perso la vita nel mese di dicembre dopo essere stati esposti  a condizioni così difficili. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

unicef sulla morte di bambini nella striscia di gaza a causa delle rigide condizioni climatiche invernali

© Puntomagazine.it - UNICEF sulla morte di bambini nella Striscia di Gaza a causa delle rigide condizioni climatiche invernali

Leggi anche: UNICEF/OMS/UNRWA: al via campagna di vaccinazione nella Striscia di Gaza per raggiungere 44.000 bambini

Leggi anche: UNICEF/Rep.Dem. del Congo: oltre 500 mila persone – di cui oltre 100 mila bambini – sfollati a causa delle violenze

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

UNICEF * GAZA: «SEI BAMBINI MORTI A DICEMBRE, PER LE RIGIDE CONDIZIONI INVERNALI E LA MANCANZA DI RIFUGI SICURI; Un giovane palestinese annega nell’acqua fangosa che allaga la sua tendopoli di Gaza, affermano le Nazioni Unite; Le forze israeliane uccidono un bambino palestinese mentre la crisi umanitaria a Gaza si aggrava.

Striscia di Gaza: Unicef, Unrwa e Oms, campagna di vaccinazione per 44mila bambini - L’Unicef, l’Unrwa, l’Oms e i loro partner, in collaborazione con il Ministero della Salute, stanno lanciando una campagna di sensibilizzazione integrata dedicata per le vaccinazioni di routine, la ... agensir.it

Striscia di Gaza: Elder (Unicef), “senza scarpe, affamati e senza un posto dove andare, la logica brutale imposta ai bambini” - Bambini senza scarpe spingono i nonni in sedia a rotelle tra le macerie. agensir.it

Guerra Israele-Palestina. Unicef: “Gaza è diventata un cimitero per migliaia di bambini. Per tutti gli altri è un inferno” - “Si tratta di oltre 400 bambini uccisi o feriti al giorno, per 25 giorni di fila. quotidianosanita.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.