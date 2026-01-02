Una situazione familiare grottesca e diseducativa in Un posto al sole
Viola torna a letto con Eugenio, e subito, neanche il tempo di finire, corre a dirlo alla mamma. Come una quindicenne alla prima esperienza. Con Ornella che continua a mettersi in mezzo chiedendo tutti i particolari, per poi correre a riferirli a Raffaele. Una situazione familiare sempre più grottesca e diseducativa, anche per l’immagine che viene rilanciata delle donne e delle famiglie napoletane, e non solo. La stessa cosa fanno Silvia e Michele, che addirittura parlano prima con Nunzio e poi con Rossella della promozione in ospedale del suo ex. Storie davvero surreali (anche se non si stenta a credere possano davvero accadere). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni della puntata del 7 novembre: Gianluca perde il lavoro e la sua situazione…”
Leggi anche: Un Posto al Sole, anticipazioni dal 17 al 21 novembre: una dichiarazione d'amore e una sfida
Una situazione familiare grottesca e diseducativa in Un posto al sole - Ornella chiede tutti i particolari e va a riferirli a Raffaele. ilfoglio.it
Alle 21:20 “Father Stu” di Rosalind Ross con Mark Wahlberg, Mel Gibson, Annet Mahendru | La storia di un pugile amatoriale, Stuart Long, nato con una pessima situazione familiare, che prima si avvicina alla religione grazie ad una ragazza e poi, dopo un inc - facebook.com facebook
A nome mio e del Governo, esprimo le più sentite condoglianze per il drammatico incendio verificatosi in Svizzera, a Crans-Montana. Seguo con attenzione l’evolversi della situazione al fine di assumere tutte le informazioni sull'accaduto e sul possibile coinvol x.com
Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.