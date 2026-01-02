Una situazione familiare grottesca e diseducativa in Un posto al sole
Viola torna a letto con Eugenio, e subito, neanche il tempo di finire, corre a dirlo alla mamma. Come una quindicenne alla prima esperienza. Con Ornella che continua a mettersi in mezzo chiedendo tutti i particolari, per poi correre a riferirli a Raffaele. Una situazione familiare sempre più grottesca e diseducativa, anche per l’immagine che viene rilanciata delle donne e delle famiglie napoletane, e non solo. La stessa cosa fanno Silvia e Michele, che addirittura parlano prima con Nunzio e poi con Rossella della promozione in ospedale del suo ex. Storie davvero surreali (anche se non si stenta a credere possano davvero accadere). 🔗 Leggi su Ilfoglio.it
