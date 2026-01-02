Una pace disarmata e disarmante Mosorrofa da trent’anni testimonia la speranza

Da reggiotoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Mosorrofa, un quartiere che da trent’anni rappresenta un esempio di pace disarmata e disarmante, testimonia la speranza di convivenza. Di seguito, viene riportata la testimonianza di quanto accaduto nella serata del 1 gennaio 2026, secondo quanto riferito da Pasquale Andidero, presidente del Comitato di quartiere e di Azione Cattolica.

Quella che segue è la testimonianza di quanto accaduto a Mosorrofa nella serata del 1 gennaio 2026, così come riportato da Pasquale Andidero, presidente del Comitato di quartiere di Mosorrofa e di Azione Cattolica. Un racconto che restituisce il senso profondo di una partecipazione silenziosa ma. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

una pace disarmata e disarmante mosorrofa da trent8217anni testimonia la speranza

© Reggiotoday.it - Una pace disarmata e disarmante, Mosorrofa da trent’anni testimonia la speranza

Leggi anche: Mosorrofa: Marcia per una pace disarmata e disarmante

Leggi anche: Noa: “Nel 2026 ascoltiamo il Papa: la pace deve essere disarmata e disarmante. La pace non è uno slogan, è una responsabilità quotidiana. Come ha detto il Santo Padre nel giorno del suo insediamento, deve essere disarmata e disarmante“

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Una pace disarmata e disarmante, Mosorrofa da trent’anni testimonia la speranza; Mosorrofa: Marcia per una pace disarmata e disarmante 1 gennaio 2026.

pace disarmata disarmante mosorrofaReggio, a Mosorrofa la marcia per la pace apre il 2026 nel segno della speranza – FOTO - Una tradizione che ormai si ripete da circa 30 anni, un cammino silenzioso e partecipato per invocare una pace disarmata e disarmante ... citynow.it

pace disarmata disarmante mosorrofaUna «Pace disarmata e disarmante», papa Leone, san Francesco e la sfida cristiana alla guerra - Dalla “terza guerra mondiale a pezzi” di papa Francesco alla “pace disarmata e disarmante” proposta da Leone: diagnosi e cura di un tempo ferito dai conflitti. famigliacristiana.it

Per il Papa da una “pace disarmata” può nascere anche dalla deterrenza - Tra coscienza personale e responsabilità civile, il Messaggio di Leone XIV chiarisce che la pace non è rinuncia alla giustizia, ma costruzione di istituzioni capaci di disarmare la violenza senza cons ... ilfoglio.it

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.