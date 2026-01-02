Una pace disarmata e disarmante Mosorrofa da trent’anni testimonia la speranza

Mosorrofa, un quartiere che da trent’anni rappresenta un esempio di pace disarmata e disarmante, testimonia la speranza di convivenza. Di seguito, viene riportata la testimonianza di quanto accaduto nella serata del 1 gennaio 2026, secondo quanto riferito da Pasquale Andidero, presidente del Comitato di quartiere e di Azione Cattolica.

Una «Pace disarmata e disarmante», papa Leone, san Francesco e la sfida cristiana alla guerra - Dalla “terza guerra mondiale a pezzi” di papa Francesco alla “pace disarmata e disarmante” proposta da Leone: diagnosi e cura di un tempo ferito dai conflitti. famigliacristiana.it

Per il Papa da una “pace disarmata” può nascere anche dalla deterrenza - Tra coscienza personale e responsabilità civile, il Messaggio di Leone XIV chiarisce che la pace non è rinuncia alla giustizia, ma costruzione di istituzioni capaci di disarmare la violenza senza cons ... ilfoglio.it

«La pace sia con tutti voi: verso una pace disarmata e disarmante». Con queste parole Papa Leone XIV ha consegnato alla Chiesa e al mondo il suo messaggio per la Giornata mondiale della pace, celebrata oggi, 1° gennaio 2026, nella Solennità di Maria M - facebook.com facebook

Una “pace disarmata” può nascere anche dalla deterrenza. Leone XIV chiarisce che la pace non è rinuncia alla giustizia, ma costruzione di istituzioni capaci di disarmare la violenza senza consegnare le vittime ai carnefici. Di Flavio Felice x.com

