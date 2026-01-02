Una notte pirotecnica Ma senza feriti Cassonetti in fiamme Botti un solo verbale

Una notte di Capodanno caratterizzata da fuochi d'artificio e rumore, con cassonetti in fiamme e un solo verbale per i botti. Nonostante il caos, il bilancio finale riporta assenza di feriti e incidenti direttamente collegati all'uso di petardi, confermando una certa prudenza tra i cittadini. Un mutato atteggiamento che evidenzia l'importanza di rispettare le norme di sicurezza durante le festività.

È stata una notte di Capodanno rumorosa, lunga e a tratti caotica, anche se il bilancio finale ha restituito un dato rassicurante: nessun ferito e nessun incidente causato direttamente da botti o petardi. I pronto soccorso hanno registrato solo accessi ordinari, soprattutto per influenze e polmoniti. Una notte movimentata, ma senza conseguenze gravi per le persone. Una buona notizia, arrivata però al termine di ore in cui la città è stata attraversata da scoppi continui, segnalazioni a raffica e numerosi interventi di emergenza. A pagare il prezzo più evidente sono stati soprattutto i cassonetti dei rifiuti.

