Una Befana speciale è attesa a Castiglion Fiorentino tra giochi e divertimento

A Castiglion Fiorentino, l’Amministrazione Comunale e la Pro Loco organizzano la “Colazione con la Befana”, un'occasione per condividere momenti di convivialità e divertimento tra giochi e attività dedicate alle famiglie. L’evento si svolge il 6 gennaio, offrendo un modo semplice e autentico per concludere le festività natalizie e accogliere l’Epifania in compagnia. Un’occasione per vivere un momento di tradizione e socialità nel rispetto delle normative vigenti.

Arezzo, 2 gennaio 2025 – Si dice che "l'Epifania tutte le feste le porti via" e a Castiglion Fiorentino, su iniziativa dell'Amministrazione Comunale e della Pro Loco, si è pensato bene di salutare le festività natalizie con la "Colazione con la Befana". Giovedì mattina, 6 gennaio, dalle ore 10.30 in poi, presso la palestra degli Scolopi, verrà offerta a tutti i bimbi una colazione sana e con i prodotti del territorio. La mattina verrà poi allietata da uno spettacolo di magia realizzato da Paolo Nenci. Alla fine dello spettacolo la Befana regalerà ai bimbi presenti le calze piene di dolcetti e per chi lo vorrà sarà possibile anche fare una foto ricordo.

