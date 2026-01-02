La Grotta gigante di Altamira ospita un evento insolito: una Befana, insieme a re magi, Babbo Natale e la stella cometa, si calano dal soffitto della cavità utilizzando corde e imbragature. Questa suggestiva scena combina tradizione e avventura, offrendo un’esperienza unica nel suo genere. Un’occasione speciale per vivere il fascino delle festività in un contesto naturale straordinario, riservata a chi desidera scoprire un lato diverso delle celebrazioni natalizie.

Befana, re magi, babbo Natale e la stella cometa che si calano con corde e imbragature dal soffitto della Grotta gigante. A interpretare i personaggi dell'insolito spettacolo saranno dei professionisti, gli speleologi della Commissione grotte Eugenio Boegan, che anche quest'anno, in occasione.

Triesteprima.it - Una Befana che si cala per cento metri in Grotta gigante

