Un weekend lungo con Aida a teatro l' arrivo della Fiamma Olimpica e la Befana Tornano anche i Re Magi

Da riminitoday.it 2 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un fine settimana lungo a Rimini e provincia, tra teatro con Aida, l’arrivo della Fiamma Olimpica, e le tradizionali feste della Befana e dei Re Magi. Un’occasione per vivere ancora l’atmosfera natalizia, proseguendo nel primo week-end del 2026 con eventi che uniscono cultura, tradizione e spirito di festa in un contesto autentico e tranquillo.

Aspettando la Befana, Rimini e la sua provincia proseguono anche nel primo fine settimana del 2026 in un clima denso di carica natalizia. Protagonista nelle giornate di sabato (3 gennaio) e domenica (4) soprattutto il teatro Galli, dove va in onda Aida.Focus sul coro lirico della Città di. 🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

