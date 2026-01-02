Un weekend lungo con Aida a teatro l' arrivo della Fiamma Olimpica e la Befana Tornano anche i Re Magi

Un fine settimana lungo a Rimini e provincia, tra teatro con Aida, l’arrivo della Fiamma Olimpica, e le tradizionali feste della Befana e dei Re Magi. Un’occasione per vivere ancora l’atmosfera natalizia, proseguendo nel primo week-end del 2026 con eventi che uniscono cultura, tradizione e spirito di festa in un contesto autentico e tranquillo.

