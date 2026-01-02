Un tumore non diagnosticato può causare danni silenziosi, spesso senza sintomi evidenti. La latenze di una diagnosi precoce può portare a complicazioni gravi, con costi umani e finanziari elevati. In Italia, si stima che il danno economico complessivo possa raggiungere mezzo milione di euro, evidenziando l’importanza di controlli regolari e diagnosi tempestive per evitare che questa condizione diventi un vero e proprio incubo.

C’è un momento preciso in cui questa storia diventa un incubo. Non quando compare il tumore. Ma quando nessuno lo vede. È scritto. È lì. È nero su bianco. Eppure rimbalza. Contro un muro di gomma. La sentenza del Tribunale di Ancona, depositata alla vigilia di Natale, è un documento che si legge come una discesa lenta e inesorabile. Alla fine resta un numero: 479.283 euro di risarcimento da parte dell’Azienda Ospedaliera Universitaria. Ma soprattutto resta una domanda: com’è stato possibile? 19 Aprile 2016. Un esame di routine. Una Tac al torace: "Presenza di espanso solido di circa 4 cm di diametro al polo renale superiore destro". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Un tumore non diagnosticato. Il danno è da mezzo milione

