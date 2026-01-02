Un succeso dietro l’altro Little Italy Barbershop raggiunge i 53 negozi Start up di giovani

Little Italy Barbershop, start-up di giovani imprenditori, ha raggiunto un traguardo importante con 53 negozi, tra barbieri, parrucchieri e franchising. Con 240 dipendenti, si afferma come uno dei più grandi operatori del settore in Italia e in Europa, dimostrando una crescita solida e costante nel tempo.

Con 53 negozi (33 barbieri e 11 parrucchieri, più 9 in franchising), e 240 dipendenti, si può dire che sono i più grandi d’Italia, se non d’Europa. Massimiliano Spina, 34 anni, e Giulia Massa, 33, entrambi di Carrara, più Giuseppe Bucci, 28, trasferito dalla Puglia a Bergamo a 19 anni e ora residente in città, sono i volti che stanno dietro ’Little Italy Barbershop’. Una catena di parrucchieri da capogiro che conta saloni di proprietà diretta (non in franchising) dal Nord Italia fino a Roma, ma è tutta assolutamente made in Carrara. "Le altre linee di saloni note in Italia sono quasi tutte in franchising, alcune arrivano a una ventina di negozi" spiega Giulia, che dei tre è la responsabile delle risorse umane. 🔗 Leggi su Lanazione.it

