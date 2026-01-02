Un sostegno ai figli dei detenuti nasce l' iniziativa ' Un' ora di arcobaleno'

L’iniziativa “Un’ora di arcobaleno” offre un momento di vicinanza e supporto ai figli dei detenuti. Promossa dalla Crivip Italia Odv, si svolgerà domani presso la loro sede. L’evento mira a creare uno spazio di gioia e solidarietà per bambini e famiglie coinvolte, contribuendo a rafforzare i legami e offrire un sostegno concreto in un momento delicato.

Una mattinata di gioia e vicinanza dedicata ai figli delle persone detenute. Si terrà domani presso la sede della Crivip Italia Odv l'iniziativa “Un'ora di arcobaleno”, promossa dall'Organizzazione di Volontariato Penitenziario. L'evento, che scatterà dalle 9, nasce con l’obiettivo di offrire ai. 🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: “A cena con i Pompieri di Cesenatico”, iniziativa benefica a sostegno dei volontari Leggi anche: La scuola come presidio dei diritti: parte da Foggia un modello educativo per i figli dei detenuti Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Bambini con i genitori in carcere: i diritti negati e gli “Spazi Gialli” per tornare a essere figli; Sostegno ai genitori detenuti, un patto con l’amministrazione; 400 doni ai figli di detenuti grazie all’iniziativa solidale di Gruppo Bluvacanze e MSC Foundation. Natale solidale con Gruppo Bluvacanze e Msc Foundation - Gruppo Bluvacanze e Msc Foundation hanno raccolto per Natale oltre 400 doni per i figli dei genitori detenuti grazie a “Festive Smiles” ... guidaviaggi.it

Sostegno ai genitori detenuti, un patto con l’amministrazione - L’assessore Coletti: "Favorire le relazioni familiari offrendo spazi di incontro adeguati". msn.com

Manovra 2026, i bonus e le agevolazioni per famiglie e figli: l'elenco completo - Manovra 2026: bonus per famiglie, sostegno a madri lavoratrici, studenti e genitori separati. notizie.it

La giunta ha approvato la misura di sostegno sperimentale alle famiglie numerose che hanno fruito del servizio di refezione scolastica da ottobre 2025 a dicembre 2025 Possono accedere alla misura le famiglie con due o più figli che per l’anno scolastic - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.