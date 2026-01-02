Un posto al sole anticipazioni UPAS dal 5 al 9 Gennaio 2026
Ecco le anticipazioni di Un posto al sole dal 5 al 9 gennaio 2026. Eduardo si trova di fronte a una scelta difficile legata al suo coinvolgimento criminale, mentre Raffaele riconsidera la decisione sulla pensione. Nel frattempo, Nunzio diventa protagonista di un episodio virale. Scopriamo insieme gli sviluppi delle vicende dei personaggi nel corso della settimana.
Un posto al sole, anticipazioni 5-9 gennaio 2026: Eduardo al bivio criminale, Raffaele cambia idea sulla pensione e Nunzio virale. Leggi tutte le trame di UPAS. 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it
