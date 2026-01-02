Un pilota regala ai passeggeri un volo speciale su Napoli a Capodanno

Un pilota ha offerto ai passeggeri un volo speciale sopra Napoli per celebrare il Capodanno. Un’esperienza unica, che permette di ammirare la città da una prospettiva insolita e suggestiva. L’iniziativa ha regalato a chi ha partecipato un ricordo particolare di questa festività, lontano dal caos delle celebrazioni tradizionali e immerso in un panorama che rimarrà impresso nel tempo.

C'è chi ha festeggiato il Capodanno in piazza e chi, più fortunatamente, lo ha fatto a migliaia di metri d'altezza con una vista senza precedenti. I passeggeri di un collegamento Wizz Air, decollato da Tirana e diretto a Barcellona, si sono ritrovati nel bel mezzo di uno spettacolo pirotecnico indimenticabile. Proprio allo scoccare della mezzanotte, mentre l'Airbus sorvolava l'Italia, il comandante ha deciso di regalare un fuori programma emozionante: una manovra circolare sopra il cielo di Napoli. Per circa cinque minuti, l'aereo ha descritto una perfetta ellisse sulla verticale della città partenopea, permettendo a chi era a bordo di ammirare dall'alto la cascata di luci e colori che illuminava i quartieri per il nuovo anno.

