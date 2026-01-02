Un omicidio a Montmartre | il commissario Juares e il Café Venus al centro dell’indagine

A Montmartre, un pittore viene trovato morto, sollevando interrogativi tra messaggi anonimi e relazioni complesse. Il commissario Juares si occupa delle indagini, attraversando i quartieri di Parigi e un passato ancora da chiarire. Un caso che mette in luce le tensioni nascoste nel cuore della città, con il Café Venus come scenario di importanti sviluppi.

Un pittore ucciso a Montmartre, messaggi anonimi e relazioni ambigue: il commissario Juares indaga tra Parigi e un passato irrisolto. L’omicidio di un pittore nel quartiere parigino di Montmartre apre una vicenda investigativa che si sviluppa lungo coordinate poco consuete. Il commissario Juares è chiamato a ricostruire i fatti senza poter contare su certezze immediate: l’indagine procede attraverso dettagli difficili da interpretare, segnalazioni anonime e una rete di rapporti personali che si rivelano, fin dall’inizio, tutt’altro che trasparenti. Il fulcro della storia è il Café Venus, locale situato nei pressi dell’atelier della vittima. 🔗 Leggi su Nonsolo.tv

