Un nuovo Milan con Allegri | che voto date alla prima parte del 2025-26? Il sondaggio

Qual è il vostro giudizio sulla prima parte della stagione 2025-26 del Milan sotto la guida di Allegri? La squadra si è distinta per risultati positivi in campionato e in Champions League, mentre ha incontrato difficoltà in Coppa Italia. Partecipate al nostro sondaggio per condividere la vostra opinione sull’andamento della stagione e le prospettive future dei rossoneri.

Il Milan di Allegri è in piena corsa per lo scudetto e per la qualificazione in Champions League. Eliminazione precoce in Coppa Italia. Dai il voto nel sondaggio nell'articolo. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Un nuovo Milan con Allegri: che voto date alla prima parte del 2025-26? Il sondaggio Leggi anche: Milan, un 2025 con tanti bassi e poche luci: date un voto all’annata rossonera Leggi anche: Risultati Serie A 2025/26 LIVE: Leao decide Milan Fiorentina, Allegri da sola in vetta alla classifica Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Milan-Verona oggi in serie A: orario, probabili formazioni e dove vederla; Milan-Verona 3-0, pagelle: finalmente Nkunku, Modric professore; Pagelle Milan-Verona: Rabiot sfonda sempre, Nelsson errore pesante. Nkunku e Allegri...; Criscitiello dà i voti: Ad Allegri do 6. Poi motiva la sua scelta. Skriniar una suggestione per Allegri. La posizione del Milan: fatto economico da valutare - Segui le ultimissime Dopo aver puntellato il reparto offensivo con l’innesto di Niclas Füllkrug, il possente ... milannews24.com

Pagelle Milan-Verona: Rabiot sfonda sempre, Nelsson errore pesante. Nkunku e Allegri... - I rossoneri chiudono nel migliore dei modi il loro 2025: Pulisic e la doppietta del francese stendono gli scaligeri ... tuttosport.com

Allegri ritrova il sorriso: a Cagliari avrà finalmente tre attaccanti veri da alternare. E Füllkrug è pronto a inserirsi - E all’orizzonte c’è già il primo assaggio di Füllkrug Mentre l’attenzione resta concentrata sulla rinascita di Christopher Nkunku, p ... calcionews24.com

Il Milan e la prima partita del nuovo anno: il bilancio dei rossoneri x.com

Un nuovo anno sta per iniziare e al voco® Milan-Fiere abbiamo già il mood pronto: obiettivi chiari… e tanto divertimento! Work hard, have fun — sempre. Buon anno da tutto il nostro Team! _ A new year is about to begin, and at voco® Milan-Fiere, we've - facebook.com facebook

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.