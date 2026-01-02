Un nuovo Deus Ex in uscita nel 2026? Non uscirà perché chi controlla l’IP è è psicopatico

Recenti dichiarazioni di Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen, hanno confermato che un nuovo Deus Ex non uscirà nel 2026. La saga, molto apprezzata, resta in sospeso, e il motivo principale è legato alla gestione dell’IP, definita da alcuni come “psicopatica”. Questa situazione ha alimentato il dibattito tra i fan, che attendono ancora novità ufficiali sul futuro della serie.

Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sul futuro di Deus Ex, ma non nel modo che i fan speravano, visto che Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided, ha chiarito che un nuovo capitolo della saga non arriverà nel 2026. Le sue parole, diffuse sui social, sono state particolarmente dure e hanno rapidamente attirato l’attenzione della community, visto che l’attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento attuale con la serie, spegnendo sul nascere le speculazioni, alimentando di conseguenza una forte frustrazione verso la gestione del franchise. Toufexis ha condiviso inizialmente un post celebrativo dedicato ai progetti ai quali ha lavorato, mostrando solo uno dei titoli coinvolti, Marathon di Bungie, mentre gli altri restavano oscurati perché non ancora annunciati. 🔗 Leggi su Game-experience.it

