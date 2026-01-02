Un nuovo Deus Ex in uscita nel 2026? Non uscirà perché chi controlla l’IP è è psicopatico
Recenti dichiarazioni di Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen, hanno confermato che un nuovo Deus Ex non uscirà nel 2026. La saga, molto apprezzata, resta in sospeso, e il motivo principale è legato alla gestione dell’IP, definita da alcuni come “psicopatica”. Questa situazione ha alimentato il dibattito tra i fan, che attendono ancora novità ufficiali sul futuro della serie.
Negli ultimi giorni si è riacceso il dibattito sul futuro di Deus Ex, ma non nel modo che i fan speravano, visto che Elias Toufexis, doppiatore di Adam Jensen in Deus Ex: Human Revolution e Mankind Divided, ha chiarito che un nuovo capitolo della saga non arriverà nel 2026. Le sue parole, diffuse sui social, sono state particolarmente dure e hanno rapidamente attirato l’attenzione della community, visto che l’attore ha escluso qualsiasi coinvolgimento attuale con la serie, spegnendo sul nascere le speculazioni, alimentando di conseguenza una forte frustrazione verso la gestione del franchise. Toufexis ha condiviso inizialmente un post celebrativo dedicato ai progetti ai quali ha lavorato, mostrando solo uno dei titoli coinvolti, Marathon di Bungie, mentre gli altri restavano oscurati perché non ancora annunciati. 🔗 Leggi su Game-experience.it
Leggi anche: IP nel gaming: cosa significa realmente “IP” nell’industria dei videogiochi?
Leggi anche: Laura Pausini svela cover e data di uscita del nuovo album “Io Canto 2/ Yo Canto 2: “uscirà nei primi mesi del 2026”
Deus Ex: nessun nuovo capitolo in programma per il 2026; Elias Toufexis, voce di Adam Jensen, si scaglia contro i vertici di Deus Ex e chiede un nuovo capitolo; Capodanno a Modena con Galileo: danze e acrobazie aeree; Galileo e gli acrobati volano sul nuovo anno.
Elias Toufexis, voce di Adam Jensen, si scaglia contro i vertici di Deus Ex e chiede un nuovo capitolo - Elias Toufexis, volto e voce di Adam Jensen, ha riacceso il dibattito sul destino di Deus Ex con un commento molto duro sui propri social, definendo "psicopatici" i responsabili del franchise. it.ign.com
Un nuovo Deus Ex nel 2026? No, il motivo è da "psicopatici" - Chi sperava che il 2026 potesse essere finalmente l’anno giusto per il ritorno di Deus Ex con un capitolo inedito farà bene ad abbassare le aspettative. msn.com
Deus Ex: il 2026 non sarà l’anno del ritorno, il doppiatore di Adam Jensen spegne le speranze - Nessun nuovo Deus Ex nel 2026: Elias Toufexis spegne le speranze dei fan, mentre il futuro della saga resta incerto. vgmag.it
Nuovo rimpasto di Giunta: ennesima operazione di palazzo per gli equilibrismi delle forze di maggioranza Da settimane si prepara l’ennesima operazione di palazzo tutta interna ai giochi di potere della maggioranza, con Conti nel ruolo assoluto di deus ex m - facebook.com facebook
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.