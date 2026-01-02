Un lampo di Leão poi resistenza | il Milan espugna Cagliari

Il Milan dimostra ancora una volta la sua capacità di affrontare le sfide con determinazione, scegliendo una strategia di gioco concreta e efficace. In un incontro difficile, i rossoneri riescono a segnare un gol decisivo e a mantenere la solidità difensiva, portando a casa un risultato importante. La vittoria a Cagliari testimonia la maturità della squadra e la volontà di continuare nel cammino verso obiettivi ambiziosi.

Il Milan sceglie la via più breve e forse anche la più difficile: colpire una volta e resistere fino in fondo. In Sardegna non c’è spettacolo, ma sostanza. Contro un Cagliari ordinato e combattivo, i rossoneri portano a casa tre punti che valgono moltissimo nella corsa alle posizioni di vertice. Il Milan passa a Cagliari: basta un lampo. All’Unipol Domus la gara si decide nei primi minuti della ripresa. Un’azione sviluppata con tempi giusti, un corridoio che si apre e Rafael Leão che fa quello che gli riesce meglio: attaccare lo spazio e trasformare un mezzo pallone in un gol pesante. È l’episodio che sposta l’inerzia della partita e costringe il Cagliari a inseguire. 🔗 Leggi su Como1907news.com

