A Bergamo, la sicurezza domestica è una priorità per molti residenti. In viale Vittorio Emanuele, un professionista ha vissuto un episodio che evidenzia l’importanza di sistemi di sorveglianza affidabili. Quando un ladro è entrato in casa, la telecamera si è attivata permettendo di documentare l’accaduto e di reagire prontamente. Questa esperienza sottolinea quanto siano fondamentali strumenti di sicurezza efficaci per proteggere la propria abitazione.

Bergamo. Il tema della sicurezza resta in cima ai pensieri dei bergamaschi. Lo evidenzia il racconto di questo professionista che vive in viale Vittorio Emanuela in città. “Tra le 5.20 e le 5.26 del 24 dicembre, vigilia di Natale, nella nostra abitazione in Viale Vittorio Emanuele II le telecamere di sicurezza hanno rilevato la presenza di un uomo che si è introdotto nella nostra proprietà. Accortosi di essere stato ripreso dalle telecamere si è dileguato. A quell’ora eravamo in casa e stavamo dormendo. Abbiamo denunciato l’accaduto alle forze dell’ordine”. La paura per quanto poteva accadere in una zona residenziale e nel cuore di Bergamo apre ad una riflessione dello stesso proprietario: “Nell’arco di poco più di un mese e mezzo è il terzo fatto che accade in Viale Vittorio Emanuele, una delle principali vie della Città. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

Leggi anche: Ruba un'auto parcheggiata in via Vittorio Emanuele II, ladro individuato e denunciato

Leggi anche: A Milano i vigili del fuoco si calano dalla Galleria Vittorio Emanuele II

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

“Un ladro in casa nostra in viale Vittorio Emanuele, la telecamera si accende e scappa”; Saccheggiano un appartamento a Roma e si calano con una corda per 11 metri; Custodi di un magazzino vedono un ladro a Torino, gli legano caviglie e ginocchia con fascette e lo fanno arrestare; Pietrate e calci per sfondare il vetro da Carlotta's, il ladro fugge a mani vuote e impreca contro i titolari.

Tornano a casa e fanno una scoperta choc: “C’era un ladro nudo nella nostra vasca idromassaggio” - Stramba scoperta al loro ritorno a casa per una famiglia di Saranac Lake, New York. ilfattoquotidiano.it

Furto di fucili e pistola in casa: ladro arrestato dai carabinieri #Calitri - facebook.com facebook