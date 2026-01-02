Un Forlì decimato va alla sfida con la corazzata Arezzo | Tutto il loro organico è da temere
Dopo le festività, il Forlì si prepara alla difficile trasferta contro l’Arezzo. La squadra biancorossa affronta una sfida complessa, consapevole dell’organico di livello avversario. Una partita importante per il percorso stagionale, in cui sarà fondamentale mantenere concentrazione e determinazione per ottenere un risultato positivo.
Archiviate le festività è tempo di tornare a fare sul serio in casa Forlì Calcio. Il programma infatti prevede una sfida a dir poco complessa per i biancorossi che ospiteranno sabato alle 17.30, in un "Morgagni" che si preannuncia gremito, un Arezzo a caccia del primato solitario. "Sarà una gara. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
