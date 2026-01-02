Un dicembre mite e piovoso chiude il 2025 l' esperto | Il terzo anno più caldo del secolo e piogge sopra la media

A dicembre 2025 si conclude con temperature miti e abbondanti piogge, segnando il terzo anno più caldo del secolo. Le condizioni meteorologiche hanno evidenziato un andamento sopra la media, influenzando il clima in Romagna. Questa conclusione apre una riflessione sulle tendenze climatiche dell’anno passato, offrendo uno sguardo obiettivo su un fenomeno che interessa da vicino la regione e il suo andamento ambientale.

Con la conclusione di un mese di dicembre caldo e decisamente piovoso, si archivia l'annata climatologica del 2025 e si fanno le prime considerazioni su quelle che sono state le temperature e le precipitazioni del vecchio anno in Romagna. A fare il punto della situazione è il meteorologo e. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Notizie tematiche - Il meteo nel 2025: record e tendenze; Autunno 2025: a Milano temperature sopra la media e precipitazioni abbondanti solo a settembre.

31/12/2025 SI CONCLUDE, SOTTOMEDIA, UN DICEMBRE MOLTO MITE. INIZIA UN GENNAIO PER LUNGO TEMPO SOTTOMEDIA L'inverno 2025/26 conclude il suo primo dei tre mesi con una fase fredda (non gelida, non è in atto un'ondata di gelo, sull'Itali - facebook.com facebook