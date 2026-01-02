L'analisi sistematica delle categorie filosofiche affronta il tema del tempo, come descritto anche nella filosofia di Adrian Bardon (2024), con il supporto di Gemini GOOGLE. Questo studio, inserito nel trattamento del testo

Trattamento del testo: Analisi Sistematica delle Categorie Filosofiche ( Stroncature**, 18122025) di Claudio Quintano* e Paolo Mazzocchi* La Natura del Quesito Temporale. L'opera di Bardon, pubblicata da Oxford University Press, non si limita a elencare risposte storiche, ma analizza come il problema del tempo sia stato formulato e trasformato. Il tempo non è un semplice oggetto di studio, ma una struttura concettuale che condiziona la nostra comprensione di cambiamento, causalità, libertà ed esistenza. Interrogarsi sul tempo significa indagare i presupposti del linguaggio ordinario e delle categorie mentali.

