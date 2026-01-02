Un anno di Spezia Tra terremoti societari Il sogno per la A infranto e la lotta per la salvezza

Il 2025 per lo Spezia si è rivelato un anno caratterizzato da sfide e cambiamenti, tra terremoti societari e la battaglia per mantenere la categoria. Mentre si avvicina il 120° anniversario, la squadra affronta un percorso complesso, tra sogni infranti e la determinazione a risalire. Un anno che resterà impresso nella storia del club, segnato da momenti di difficoltà e di speranza.

Il 2025 andato in archivio è stato un'alternanza di gioie e dolori per lo Spezia che quest'anno festeggerà i 120 anni di vita. 12 gennaio - Le Aquile si confermano al terzo posto in classifica con 39 punti, dietro a Pisa (46) e Sassuolo (49). 30 gennaio - La campagna acquisti invernale si chiude con gli ingaggi di Lapadula e Chichizola. 7 febbraio - Dopo quattro anni di reggenza, i Platek cedono la società ad un euro al gruppo australiano FC32 Global Holdings Inc guidato da Paul Francis. 10 febbraio - Inaugurata la curva Ferrovia coperta. 9 marzo - Lo Spezia batte in rimonta il Pisa 3-2 in un 'Picco' stracolmo di tifosi festanti e si porta a 54 punti, a soli tre punti dai nerazzurri.

