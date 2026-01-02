Un anno con Amici miei | esce il Supercazzolendario 2026
Il 2026 si apre con una novità che celebra l’ironia e la creatività:
Firenze, 2 gennaio 2026 - Antani, la Supercazzola, i cori, il genio, gli scherzi. un’esplosione di invenzioni al solo scopo di divertire e divertirsi. Amici miei è un film che non invecchierà mai, la vera commedia all’italiana realizzata da un maestro del nostro cinema e da un insieme di attori indimenticabili in stato di grazia. PRESSPHOTO Firenze inaugurazione della Farmacia Comunale San Niccolò in via dei Renai, negli spazi del bar Necchi, il noto locale del film “Amici miei”. Foto Marco MoriNew Press Photo Frasi e personaggi indimenticabili. Torna anche quest’anno, a cinquant’anni dall’uscita del cult di Mario Monicelli, il Supercazzolendario 2026 per accompagnare ogni mese con una frase e una foto originale del film oltre alle ricorrenze di tutti i personaggi che hanno preso parte alla trilogia. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: “Amici Miei”: Supercazzolendario 2026 da oggi nelle edicole della Toscana
Leggi anche: Nel basket come nel calcio vale il motto: «Gli amici dei miei nemici sono miei nemici»
“Amici miei” preso sul serio - Ragioni per celebrare i 50 anni dall’uscita di questo film leggendario senza limitarsi a ridere di “supercazzole” e altre “zingarate” ... tempi.it
Amici Miei 50 anni dopo. A tavola tra gag e aneddoti: “È stata una zingarata” - Anzi, è stata piena di significato la serata ad alto tasso di malinconia organizzata per festeggiare l’anniversario del mezzo secolo ... lanazione.it
Amici miei, 50 anni dopo: la Camera omaggia Ugo Tognazzi - Non solo perché resta uno dei titoli più amati della commedia italiana, ma perché ha lasciato in eredità parole e immagini entrate nel linguaggio ... ilmessaggero.it
Buon anno amici, avete ancora avanzi nel frigo Del salame, un fondo di champagne, del brodo Beato te...ti lascio questa super ricetta di riciclo ! Continua a seguirmi su Orecchietteeforchette per scoprire cosa cucino ogni giorno. - facebook.com facebook
Auguri di Buon Anno, Amici! Per un 2026 che porti la Pace fuori e dentro di noi. x.com
È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.