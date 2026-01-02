Il 2026 si apre con una novità che celebra l’ironia e la creatività:

Firenze, 2 gennaio 2026 - Antani, la Supercazzola, i cori, il genio, gli scherzi. un’esplosione di invenzioni al solo scopo di divertire e divertirsi. Amici miei è un film che non invecchierà mai, la vera commedia all’italiana realizzata da un maestro del nostro cinema e da un insieme di attori indimenticabili in stato di grazia. PRESSPHOTO Firenze inaugurazione della Farmacia Comunale San Niccolò in via dei Renai, negli spazi del bar Necchi, il noto locale del film “Amici miei”. Foto Marco MoriNew Press Photo Frasi e personaggi indimenticabili. Torna anche quest’anno, a cinquant’anni dall’uscita del cult di Mario Monicelli, il Supercazzolendario 2026 per accompagnare ogni mese con una frase e una foto originale del film oltre alle ricorrenze di tutti i personaggi che hanno preso parte alla trilogia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Un anno con Amici miei: esce il Supercazzolendario 2026

Leggi anche: “Amici Miei”: Supercazzolendario 2026 da oggi nelle edicole della Toscana

Leggi anche: Nel basket come nel calcio vale il motto: «Gli amici dei miei nemici sono miei nemici»

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

“Amici miei” preso sul serio - Ragioni per celebrare i 50 anni dall’uscita di questo film leggendario senza limitarsi a ridere di “supercazzole” e altre “zingarate” ... tempi.it