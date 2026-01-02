Un 2025 da leader per BMW Italia +7,4% rispetto all’anno precedente

Nel 2025, BMW Italia ha confermato la crescita registrata l'anno precedente, con un incremento del 7,4% rispetto al 2024. La filiale italiana della casa automobilistica di Monaco continua così a consolidare la propria posizione sul mercato, mantenendo un percorso di sviluppo stabile e coerente con gli obiettivi di leadership nel settore automotive.

SAN DONATO MILANESE (MILANO) (ITALPRESS) – Il 2025 ha confermato i risultati di eccellenza che BMW Italia aveva registrato nel 2024, dando continuità e solidità alle performance della filiale italiana della Casa di Monaco. “Il 2025 – ha dichiarato Massimiliano Di Silvestre, Presidente e Amministratore Delegato di BMW Italia – è stato un altro anno intenso, pieno di sfide, vissuto con tanta passione e voglia di fare la differenza. Venivamo da un 2024 che aveva significato il maggiore tasso di crescita per BMW a livello globale, oltre che la leadership sul mercato premium. Grazie al lavoro di squadra del team di BMW Italia insieme alla rete dei concessionari e ai colleghi di BMW Bank e Alphabet, abbiamo creato un ecosistema capace di esprimere risultati qualitativi e quantitativi di eccellenza, che ci hanno consentito di confermare la leadership del mercato premium, raggiungere una quota di mercato complessivo del 4,8% per BMW e dell’1,1% per MINI. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

