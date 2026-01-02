Umbria il salvataggio | i poliziotti tengono in vita un camionista col massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso
Gli agenti della polizia stradale di Orvieto, guidati dal comandante Massimiliano Bolli, hanno salvato un camionista in grave pericolo durante un intervento tempestivo. I poliziotti hanno praticato un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso, contribuendo a mantenere in vita il conducente. Un intervento che ha avuto un esito positivo, dimostrando l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.
Storia a lieto fine con protagonisti gli agenti della polizia stradale di Orvieto, sotto la guida del comandante Massimiliano Bolli. Intervenuti nella tarda mattinata del 31 dicembre, per il distacco di un rimorchio da un mezzo pesante durante la marcia, gli agenti si sono trovati ad affrontare. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
