Umbria il salvataggio | i poliziotti tengono in vita un camionista col massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso

Gli agenti della polizia stradale di Orvieto, guidati dal comandante Massimiliano Bolli, hanno salvato un camionista in grave pericolo durante un intervento tempestivo. I poliziotti hanno praticato un massaggio cardiaco fino all’arrivo dell’elisoccorso, contribuendo a mantenere in vita il conducente. Un intervento che ha avuto un esito positivo, dimostrando l’importanza della prontezza e della professionalità delle forze dell’ordine in situazioni di emergenza.

