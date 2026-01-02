Ultimo weekend di Natale a Cortona

L'ultimo weekend di Natale a Cortona, dall'1 al 6 gennaio 2026, offre diverse iniziative tradizionali. Tra gli eventi principali ci sono i presepi viventi, il corteo dei Re Magi e la cerimonia di chiusura della Mostra del modellismo. Un’occasione per vivere le atmosfere natalizie in modo semplice e autentico, attraverso appuntamenti che rispecchiano la tradizione locale e il senso di comunità.

Arezzo, 2 gennaio 2026 – Ultimo weekend di Natale a Corton a, Epifania con presepi viventi, corteo dei Re Magi e cerimonia conclusiva della Mostra del modellismo. Dopo gli eventi di Capodanno, le iniziative di Natale a Cortona guardano agli ultimi appuntamenti in vista dell' Epifania. Sabato 3 e domenica 4 gennaio nelle piazza del centro si terrà il Mercatino dei Rioni. Domenica dalle 10 alle 12,30 è in programma la caccia al tesoro «Dal museo alla città». Sempre il 4 gennaio a Pietraia si svolgerà una nuova rappresentazione del Presepe vivente, prima dell'uscita conclusiva dell'Epifania. In entrambi i casi l'appuntamento è alle 17,30.

