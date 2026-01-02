Ultimissime Juve LIVE | ufficiale Ottolini come nuovo direttore sportivo Chi è Peter Silverstone
In questo aggiornamento sulle ultime novità della Juventus, si comunica l’ingresso di Ottolini come nuovo direttore sportivo. Inoltre, si approfondisce la figura di Peter Silverstone, figura di rilievo nel contesto calcistico. Resta con noi per le notizie in tempo reale e le informazioni più recenti riguardanti il mondo bianconero.
Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 2 gennaio 2026. Peter Silverstone Juventus, ecco il nuovo Chief Business Officer: chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero. Ore 15.25 – Peter Silverstone Juventus, ecco il nuovo Chief Business Officer: chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
La Juve è bruttina, ma vince anche a Pisa: Spalletti scala la classifica, ora è secondo; Pisa-Juventus LIVE; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica; Pisa - Juventus in Diretta Streaming | IT.
Ottolini nuovo ds Juve, è ufficiale: "Competenza, visione e conoscenza". Quali sono i compiti - Dopo l'ufficialità non sono mancati i commenti da parte dei tifosi della Juve, che dopo la delusione con Giuntoli, sperano di trovare un direttore sportivo capace di portare in bianconero giocatori di
Juventus, ora è ufficiale: Marco Ottolini è il nuovo Direttore Sportivo. Lavorerà a stretto contatto con Damien Comolli - Il club bianconero ha pubblicato il comunicato ufficiale relativo alla nomina a direttore sportivo di Marco Ottolini.
Calciomercato, le notizie di oggi: Juventus, ufficiale Ottolini nuovo ds. Milan, Fullkrug stasera a Cagliari. Roma in pressing per Zirkzee e Raspadori - Si apre la sessione invernale, segui gli ultimi aggiornamenti in diretta sulle trattative delle squadre italiane e non solo
La Juventus ha informato il Genoa in queste ultimissime ore che non lascerà partire Mattia Perin. Il club rossoblu aveva avanzato una proposta ufficiale, rifiutata dalla Juventus. Il portiere aveva raggiunto un accordo con il Genoa. x.com
