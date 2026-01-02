In questo aggiornamento sulle ultime novità della Juventus, si comunica l’ingresso di Ottolini come nuovo direttore sportivo. Inoltre, si approfondisce la figura di Peter Silverstone, figura di rilievo nel contesto calcistico. Resta con noi per le notizie in tempo reale e le informazioni più recenti riguardanti il mondo bianconero.

Ultimissime Juve LIVE, tutte le notizie del giorno in tempo reale. Le ultime ore della giornata in casa bianconera. Ultimissime Juve live: rimanete aggiornati con tutte le notizie più rilevanti che riguardano la Juventus. Le informazioni vengono costantemente aggiornate dalla redazione di Juventus News 24. Ultimissime Juve LIVE – 2 gennaio 2026. Peter Silverstone Juventus, ecco il nuovo Chief Business Officer: chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero. Ore 15.25 – Peter Silverstone Juventus, ecco il nuovo Chief Business Officer: chi è e quali saranno i suoi compiti in bianconero Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Ultimissime Juve LIVE: ufficiale Ottolini come nuovo direttore sportivo. Chi è Peter Silverstone

Leggi anche: Ottolini Juve, ufficiale: è il nuovo direttore sportivo dei bianconeri. Il comunicato ufficiale del club e tutti i dettagli

Leggi anche: Ultimissime Juve LIVE: nuovo intervento per Bremer, ritorno di fiamma a gennaio, ci sono aggiornamenti sul direttore sportivo

Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

La Juve è bruttina, ma vince anche a Pisa: Spalletti scala la classifica, ora è secondo; Pisa-Juventus LIVE; La Juve vince a Pisa: Kalulu-Yildiz gol, Spalletti sorride. Tutte le dichiarazioni e la classifica; Pisa - Juventus in Diretta Streaming | IT.

Pagina 3 | Ottolini nuovo ds Juve, è ufficiale: "Competenza, visione e conoscenza". Quali sono i compiti - Dopo l'ufficialità non sono mancati i commenti da parte dei tifosi della Juve, che dopo la delusione con Giuntoli, sperano di trovare un direttore sportivo capace di portare in bianconero giocatori di ... tuttosport.com