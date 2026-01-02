Ultimissime Inter LIVE | tantissime trattative sul tavolo di Ausilio in questa finestra di mercato! Gli aggiornamenti

Segui gli ultimi aggiornamenti in tempo reale sulla sessione di mercato dell'Inter, con focus sulle trattative condotte da Piero Ausilio. Qui troverai tutte le notizie più recenti e rilevanti riguardanti la squadra nerazzurra, per rimanere sempre informato sulle novità e sugli sviluppi principali.

Calciomercato Inter, spunta un nuovo nome sulla lista di Ausilio: il terzino del Vasco da Gama nel mirino di Chivu Calciomercato Inter, la squadra di Cristian Chivu ha messo gli occhi su Paulo Henrique, possibile rinforzo low cost per la fascia destra: i dettagli Cancelo Inter, Marotta prova a convincere il portoghese, ma i nerazzurri non sono gli unici pretendenti Cancelo Inter, la società nerazzurra sta cercando di convincere l'ex Manchester City ad accettare Milano, ma c'è un problema Akanji Inter, riscatto in arrivo in estate per il giocatore del Manchester City? Cosa filtra sul futuro del centrale Akanji Inter, quale sarà il futuro del difensore svizzero? Cosa filtra da Appiano Gentile sul futuro del centrale nerazzurro Moretto sul futuro di Acerbi: «Può lasciare l'Inter a gennaio.

Calciomercato live: Donnarumma può andare al Man.City, Manu Koné resta alla Roma, Toloi torna in brasile, Gosens-Atalanta il ritorno; Conferenza stampa Zielinski post Atalanta Inter: «Sto bene».

